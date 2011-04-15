Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию продлила беспошлинный ввоз терефталевой кислоты. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Одобрены ставки ввозных пошлин в размере 0% в отношении отдельных видов комплектующих для производства ручных электроинструментов. Мера повысит конкурентоспособность российской отрасли и создаст необходимые условия для её долгосрочного развития.



Для поддержки отечественно книгоиздания подкомиссия признала целесообразным установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении фольги для тиснения.



В целях развития производства продукции нефтехимии принято решение о сохранении до 2022 года беспошлинного режима ввоза терефталевой кислоты.



Одобрено увеличение с 0% до 5% ввозной пошлины на филаментные и линейные LED-лампы. Данная мера направлена на поддержку отечественных производителей светодиодной продукции.



"AK&M" от 17.09.2019