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17/09/2019
16:10

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию продлила беспошлинный ввоз терефталевой кислоты

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию продлила беспошлинный ввоз терефталевой кислоты. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Одобрены ставки ввозных пошлин в размере 0% в отношении отдельных видов комплектующих для производства ручных электроинструментов. Мера повысит конкурентоспособность российской отрасли и создаст необходимые условия для её долгосрочного развития.

Для поддержки отечественно книгоиздания подкомиссия признала целесообразным установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении фольги для тиснения.

В целях развития производства продукции нефтехимии принято решение о сохранении до 2022 года беспошлинного режима ввоза терефталевой кислоты.

Одобрено увеличение с 0% до 5% ввозной пошлины на филаментные и линейные LED-лампы. Данная мера направлена на поддержку отечественных производителей светодиодной продукции.

"AK&M" от 17.09.2019
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