ЦБ объявил учётную цену золота на 18 сентября - 3090.88 руб./г против 3082.34 руб./г на 14 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 18 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3090.88 руб./грамм
Серебро: - 36.78 руб./грамм
Платина: - 1921.36 руб./грамм
Палладий: - 3279.92 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
11.09 12.09 13.09 14.09 17.09
Золото 3144.52 3142.18 3150.08 3122.25 3082.34
Серебро 37.85 38.21 38.13 37.61 36.60
Платина 1973.48 1975.36 1999.52 1979.52 1955.64
Палладий 3248.45 3285.96 3349.30 3333.05 3320.28