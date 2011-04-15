МОЭК и Мосэнерго готовы к началу отопительного сезона в Москве

Производственные объекты ПАО "МОЭК" (осуществляет транспортировку, распределение и сбыт тепловой энергии) и ПАО "Мосэнерго" (основной производитель тепла и электроэнергии в Московском регионе) полностью готовы к началу отопительного сезона 2019/2020 года. Об этом говорится в сообщении сторон.



В ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов МОЭК подготовлены 16.4 тыс. км тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 70 тыс. зданий, в том числе 33 тыс. жилых домов. Планово-предупредительные ремонты прошли на 47 находящихся в эксплуатации МОЭК районных и квартальных тепловых станций, более чем 90 малых котельных и более чем 10200 тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях.



Проведены все необходимые технические мероприятия на ТЭЦ Мосэнерго, обеспечивающих комбинированную выработку тепла и электроэнергии, а также на тепловых станциях и котельных, эксплуатируемых Мосэнерго и МОЭК. Тепловырабатывающие объекты компаний располагают резервом тепловой мощности, достаточным для работы в условиях низких температур наружного воздуха.



Дату начала отопительного периода в столице устанавливает Правительство Москвы. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО за I квартал 2019 года упала на 7% до 8.42 млрд руб. с 9.118 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 6% до 62.687 млрд руб. с 67.149 млрд руб., показатель EBITDA - до 14.119 млрд руб. со 144.408 млрд руб. Операционные расходы компании снизились на 8% до 49.183 млрд руб.



Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за I квартал 2019 года снизилась на 18% до 8.902 млрд руб. с 10.794 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 59.552 млрд руб., снизившись на 5.4% с 62.949 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 4.6% до 48.076 млрд руб. Показатель EBITDA составил 14.228 млрд руб. против 16.503 млрд руб.



ПАО "Мосэнерго" (ИНН 7705035012) - электрогенерирующая компания России, работающая на органическом топливе. Ежегодно она потребляет свыше 20 млрд куб. м газа. В состав Мосэнерго входят электростанции установленной электрической мощностью 12.8 ГВт и тепловой - 43.1 тыс. Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии.



Уставный капитал общества составляет 39.749 млрд руб. и разделён на 39749359700 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. ООО "Газпром энергохолдинг" владеет 53.5% уставного капитала, правительство Москвы - 26.45%, АО "Интер РАО Капитал" - 4.99%.



"AK&M" от 17.09.2019