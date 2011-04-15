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17/09/2019
16:42

СИБУР и Sinopec заключили меморандум о создании СП

ПАО "СИБУР Холдинг" (СИБУР) и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) заключили меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в области бутадиен-нитрильных каучуков (БНК). Об этом говорится в сообщении сторон.

Бутадиен-нитрильный каучук благодаря высокой устойчивости к агрессивным средам широко применяется для производства различных маслобензостойких резиновых технических изделий. Он незаменим в производстве уплотнителей, шлангов, мягких бензобаков, уплотнителей. Используется в конвейерных лентах в пищевой промышленности. Также применяется для прорезиневания тканей, используемых в агрессивных средах.

Согласно меморандуму стороны, договорились о создании в КНР совместного предприятия (СП) по производству бутадиен-нитрильных каучуков (БНК) мощностью 50 тыс. тонн в год. Доля участия СИБУРа и Sinopec в СП составит 40% и 60% соответственно.

СИБУР Холдинг (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону. В 2018 году выручка СИБУРа составила $9.1 млрд, скорректированная EBITDA - $3.3 млрд.

Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 69.2% до 77.6 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка компании увеличилась на 3.3% и составила 266.3 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 3.4% и составил 86.1 млрд руб.

Sinopec - одна из ведущих китайских вертикально-интегрированных энергетических и химических компаний. Она является крупным производителем нефти и газа, лидером по объему мощности нефтепереработки в Китае, крупнейшим поставщиком нефтепродуктов, обладает развитой сбытовой сетью нефтехимической продукции и занимает первое место по объему производства этилена в Китае.


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