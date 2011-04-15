"Шереметьево" 19 сентября планирует запустить ВПП-3

В Международном аэропорту "Шереметьево" 19 сентября 2019 года запускается в эксплуатацию третья взлётно-посадочная полоса (ВПП-3). Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Напомним, ранее сообщалось, что запуск ВПП-3 запланирован на 1 сентября. Позже стало известно, что официальное открытие третьей ВПП-3 перенесено на более поздний срок.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" за январь-июль 2019 года вырос на 13.4% до 28.62 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 10.4% и составил 15.125 млн, на внутренних воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 17% и достиг 13.496 млн.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО за 2018 год упала на 7.36% до 11.021 млрд руб. с 11.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28.22% до 57.98 млрд руб. с 45.218 млрд руб., операционные расходы - на 38.17% до 38.467 млрд руб. с 27.84 млрд руб., операционная прибыль - на 12.29% до 19.513 млрд руб. с 17.378 млрд руб.







"AK&M" от 17.09.2019