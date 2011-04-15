Намолот зерна в РФ на начало сентября вырос на 5.8%

На первое сентября 2019 года хозяйствами всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчётам, намолочено 83.1 млн т зерна в первоначально оприходованном весе. Это на 5.8% больше, чем на первое сентября 2018 года. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Сахарной свеклы, картофеля и овощей собрано больше на 35.4%, 3.4% и 3.7%, соответственно.



В сельхозорганизациях, где сосредоточено 65% посевов зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), их площади обмолочены на 66.4% (к этому времени в предыдущем году - на 64.4%). С учётом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчётам, осталось убрать примерно 32% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы).



Лён-долгунец в сельхозорганизациях вытереблен с 36.4% площадей. Год назад к этому времени было убрано 41.4% посевов.





"AK&M" от 17.09.2019