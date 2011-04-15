Дайджест газеты "Ведомости" от 18 сентября 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 18 сентября 2019 года.





"МАГНИТ" ТЕСТИРУЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ МЕЛКООПТОВОГО МАГАЗИНА

ТЕПЕРЬ ЕГО ПОДХОД НАПОМИНАЕТ МЕТОДЫ ГЛАВНОГО КОНКУРЕНТА - ЦЕНТРОВ METRO CASH & CARRY В РОССИИ





Второй по выручке ритейлер в России - "Магнит" решил изменить формат своих магазинов для оптовых продаж "Магнит-опт", рассказал "Ведомостям" его представитель.





"ГАЗПРОМ НЕФТЬ" НАЧНЕТ ПРОДАВАТЬ ТОПЛИВО НА ЗАПРАВКАХ В РАССРОЧКУ

ЭТА УСЛУГА ПОКА БУДЕТ ДОСТУПНА ВОДИТЕЛЯМ GETT, А ДО КОНЦА ГОДА И ВСЕМ КЛИЕНТАМ





Сеть АЗС "Газпромнефть" совместно с "БКС банком" в сентябре начнет заправлять водителей Gett в рассрочку, рассказал "Ведомостям" председатель правления "БКС банка" Дмитрий Пешнев-Подольский и подтвердил представитель сети АЗС "Газпромнефть". "Это пилотный проект, который будет работать только для водителей такси, но до конца года участники планируют запустить его для всех пользователей сети АЗС "Газпромнефть", - говорит Пешнев-Подольский.





ЧТО ПРИМОРЬЕ СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ С ОСТРОВОМ РУССКИЙ

ЕГО ЗАСЕЛЯТ, СРЕДИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ - "РОСНЕФТЬ"



Остров Русский может стать драйвером развития туризма всего Дальнего Востока, считает губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Ведомости" изучили концепцию развития острова, которую он представил на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ).





ПРОКУРАТУРА ВЫИГРАЛА ПЕРВЫЙ ИСК К АЭРОПОРТУ ЗА ОТСУТСТВИЕ ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ



ЭТО ГРОЗИТ ПРИОСТАНОВКОЙ РАБОТЫ И УГОЛОВНЫМИ ДЕЛАМИ



Красноглинский районный суд Самары 5 августа признал, что Международный аэропорт "Курумоч" нарушает требования безопасности полетов судов, продолжая эксплуатировать аэродром без установления приаэродромной территории (ПАТ). Иск к аэропорту подала Куйбышевская транспортная прокуратура. По ее требованию суд также обязал аэропорт подготовить проект ПАТ и согласовать его с органами власти. "Ведомости" ознакомились с решением суда. Его подлинность подтвердил человек, близкий к одному из участников процесса. На сайте Красноглинского суда говорится, что иск к аэропорту удовлетворен в полном объеме. Решение не было обжаловано, сказано на сайте суда.





РАЗРАБОТЧИКИ СОФТА ПРОСЯТ БОЛЕЕ 70 МЛРД РУБЛЕЙ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

НО В БЮДЖЕТЕ ТАКИХ ДЕНЕГ НЕТ



Из презентации рабочей группы по информационной безопасности программы "Цифровая экономика" следует, что разработчики программного обеспечения (ПО) просят господдержки в размере свыше 70 млрд руб., чтобы импортозаместить иностранный софт в госструктурах. Эта презентация была показана на августовском заседании группы, "Ведомостям" ее предоставили два его участника, подлинность подтвердил третий.





МИЛЛИАРДЕР ИГОРЬ РЫБАКОВ ОТКРОЕТ КРУПНЕЙШИЙ КОВОРКИНГ В РОССИИ

СЕТЬ ГИБКИХ ОФИСОВ SOK АРЕНДОВАЛА ПОЧТИ 20 000 КВ. М В "ВТБ АРЕНА ПАРКЕ"





Сеть коворкингов SOK арендовала еще одно офисное здание на 9000 кв. м в деловом квартале "ВТБ арена парк". С учетом уже имеющегося там у нее объекта общая площадь гибкого офиса компании составит 18 400 кв. м, рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с участниками сделки.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 03.09.2019