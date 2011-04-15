Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 18 сентября 2019 года.



НЕВИНОВНОСТЬ МАЙКЛА КАЛВИ ДОСЧИТАНА

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ АМЕРИКАНСКОГО ИНВЕСТОРА МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНО ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ





Как стало известно "Ъ", Следственным комитетом получена новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), в корне меняющая ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкла Калви и других фигурантов. Экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных КБ "Восточный" в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс. руб., как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 млрд руб. Теперь, опираясь на данные экспертизы, адвокаты обвиняемых могут ходатайствовать о прекращении их уголовного преследования за отсутствием состава преступления.





ГОРНОДОБЫЧУ СТАВЯТ В БЕЗОТХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕФЕРЕНЦИИ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ



Как стало известно "Ъ", 94% всех образующихся в России отходов Минприроды предлагает больше не считать таковыми. В проекте подготовленных ведомством поправок предлагается рассматривать отходы недропользования в качестве ценного материала и использовать для ликвидации горных выработок или при строительстве. В Росприроднадзоре, однако, заявляют, что инициатива "повлечет нанесение значительного ущерба окружающей среде и бюджету РФ". Так, по экспертным оценкам, только в 2018 году компании заплатили около 2 млрд руб. за размещение 6,8 млрд тонн отходов горнодобычи, столько же средств в прошлом году поступило в рамках экологического сбора от производителей и импортеров.





САМИ СЕБЕ ВЫДВИЖЕНЦЫ

ФРАКЦИЯ "ЕДИНОЙ РОССИИ" РИСКУЕТ НЕ НАБРАТЬ ПРОСТОГО БОЛЬШИНСТВА В МОСГОРДУМЕ





Не все избранные при поддержке власти депутаты Мосгордумы готовы вступать во фракцию "Единой России". Так, Наталья Метлина и Роман Бабаян сообщили "Ъ", что не планируют поддерживать партию власти. Формально отказ троих самовыдвиженцев может означать для партии риск потери простого большинства в МГД. При этом не прошедший в парламент лидер московских единороссов Андрей Метельский может стать советником Сергея Собянина, сохранив позицию секретаря столичного отделения партии. На сегодняшней конференции регионального отделения ЕР планирует определиться с составом фракции, ее руководителем и кандидатом в спикеры МГД.





САМАРСКИЙ БАНКИР ЗАДЕРЖАЛСЯ В МОСКВЕ

ГРИГОРИЯ ОГАНЕСЯНА ПОДОЗРЕВАЮТ В ВЫВОДЕ АКТИВОВ АКТИВКАПИТАЛ-БАНКА



Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца самого крупного в Самарской области Активкапитал-банка (АКБ) Григория Оганесяна. Он подозревается в масштабных хищениях, которые были совершены из банка накануне отзыва у него лицензии. После краха АКБ его обязательства перед вкладчиками составили более 24,8 млрд руб.





СКОЛЬ ВЕРБОВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ И НЕ РАССКАЗАЛ В СВОИХ МЕМУАРАХ ЭДВАРД СНОУДЕН



Вчера сразу в нескольких странах были опубликованы мемуары экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, с 2013 года скрывающегося в России. Разоблачивший созданную США глобальную систему электронной слежки и шпионажа аналитик описал подробности своего побега из США и, в частности, впервые рассказал о том, что по прилете из Гонконга в Москву его пытались завербовать российские спецслужбы. Между тем в книге нет одного из ключевых эпизодов, о котором в 2013 году впервые сообщил "Ъ" и который позже подтвердил президент РФ Владимир Путин: как Эдвард Сноуден посещал российское генконсульство в Гонконге.





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"AK&M" от 18.09.2019