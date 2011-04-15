Повтор! Цены производителей промпродукции в РФ в августе снизились на 0.6%, с начала года - на 2.6%

Цены производителей промпродукции в РФ в августе 2019 года по сравнению с июлем снизились на 0.6%, с начала года - на 2.6%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.



Потребительские цены в августе уменьшились на 0.2%. С начала года инфляция составила 2.4%.



В августе снижение цен в добыче янтаря составило 45.5%, газа горючего природного сжиженного и регазифицированного - 25.3%, алмазов природных необработанных - 17.1%, концентратов вольфрамовых - 10%, угля коксующегося - 9.6%. При этом цены на алмазы технические, необработанные увеличились более чем в 2 раза, концентрат железорудный - на 13.2%.



В обрабатывающих производствах цены снизились на отдельные виды нефтепродуктов: пропан и бутан сжиженные - на 11.5%, бензин автомобильный - на 8.7%, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки - на 8.3%, кокс и полукокс из каменного угля - на 6.9%, газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки - на 5.6%.



По виду экономической деятельности "Производство текстильных изделий" на 8.4% подешевел мех искусственный вязаный, на 8% - бельё постельное, на 5.6% - ткани из синтетических штапельных волокон.



Вместе с тем, на 9.9% подорожало оборудование для производства хлебобулочных изделий, на 9.7% - автопогрузчики с вилочным захватом, на 6% - погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные, на 5.5% - печи хлебопекарные неэлектрические и комбайны зерноуборочные.





"AK&M" от 18.09.2019