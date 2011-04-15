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18/09/2019
10:47

Российский рынок акций вчера так и не смог обновить исторические максимумы

Российский рынок акций вчера так и не смог обновить исторические максимумы, а по итогам дня и вовсе потерял почти полпроцента. Причиной тому стал обвал нефти, которая под конец глобальных торгов ушла к отметке $64 за баррель. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.

Саудовские власти вчера заявили, что восстановят разрушенные мощности уже к концу сентября, что и обрушило нефтяные котировки. Пока сложно сказать, насколько реалистичны эти планы.

В любом случае вчерашнее падение нефти выглядит избыточным, учитывая, прежде всего, снятие с повестки дня вопроса о переговорах США и Ираном и отмены санкций.

Район $67 за баррель сейчас нам кажется более справедливым, нежели нынешние $64.5.

Не порадовала вчера статистика от Американского института нефти, показывавшая рост запасов в США на 0.5 млн баррелей. Впрочем, будем ждать более индикативные и достоверные данные от Минэнерго США.

Но главным событием дня будет объявление решения ФРС США по ставке. В свете роста цен на нефть вероятность снижения ставки уменьшается, да и на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл может дать понять, что больше в этом году Федрезерв не будет смягчать денежно-кредитную политику.

Внешний фон для российского рынка акций складывается нейтральный. От вчерашнего минимума пытается отскочить нефть, но при этом в "красной зоне" находятся американские фьючерсы. Поэтому мы ждем открытия рынка в районе вчерашнего закрытия. В течение дня вряд ли будут сильные движения, большинство инвесторов займет выжидательную тактику. Однако под вечер российские акции, если внешний фон не улучшиться, окажутся под давлением из-за увеличения желания сократить позиции перед оглашением решения ФРС.

Рубль в паре с долларом вчера закрылся в районе 64,4 из-за падения нефти и необходимости скорректироваться после сильного предыдущего роста. На валютном рынке нет особых поводов для движений: скорее всего боковик продлится до вечера. Сейчас сопротивлением обесцениванию рубля является отметка 65, а сильным сопротивлением росту - 62.8. Если ФРС не преподнесет сюрпризов, то эти уровни пробиты не будут.


"AK&M" от 18.09.2019
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