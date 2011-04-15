Доллар ждет от ФРС нейтрального тона

В том, что сегодня Федрезерв снизит ставку еще на четверть процента, практически нет сомнений, несмотря на недавнее появление аргументов в пользу паузы. Опасения рецессии по-прежнему присутствуют, и регулятору нужно пойти на этот шаг в качестве "подстраховки", тем более что рынки уже подготовлены к дальнейшему смягчению политики после первого более чем за десять лет снижения стоимости кредитования в июле. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Что касается точечно диаграммы, скорее всего, она не будет откровенно указывать на перспективы более агрессивного снижения ставок. Д.Пауэлл в своей речи, которая будет в центре внимания, тоже с большой долей вероятности воздержится от четких указаний на смягчение в будущем, особенно в свете недавнего улучшения ряд показателей, включая потребительскую инфляцию.



В пользу более нейтрального тона также говорит некоторый спад напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, во многом за счет того, что Д.Трамп переключился на Ближний Восток и готовится наказать Иран за атаку на саудовские НПЗ.



Такой сценарий будет благоприятным для доллара, который может немного укрепиться, несмотря на снижение ставки, которое уже полностью учтено в ценах. Тем более что велика вероятность того, что Джордж и Розенгрен снова проголосуют против смягчения политики, что послужит дополнительным фактором поддержки американской валюты.

















"AK&M" от 18.09.2019