Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/09/2019
11:23

Доллар ждет от ФРС нейтрального тона

В том, что сегодня Федрезерв снизит ставку еще на четверть процента, практически нет сомнений, несмотря на недавнее появление аргументов в пользу паузы. Опасения рецессии по-прежнему присутствуют, и регулятору нужно пойти на этот шаг в качестве "подстраховки", тем более что рынки уже подготовлены к дальнейшему смягчению политики после первого более чем за десять лет снижения стоимости кредитования в июле. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

Что касается точечно диаграммы, скорее всего, она не будет откровенно указывать на перспективы более агрессивного снижения ставок. Д.Пауэлл в своей речи, которая будет в центре внимания, тоже с большой долей вероятности воздержится от четких указаний на смягчение в будущем, особенно в свете недавнего улучшения ряд показателей, включая потребительскую инфляцию.

В пользу более нейтрального тона также говорит некоторый спад напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, во многом за счет того, что Д.Трамп переключился на Ближний Восток и готовится наказать Иран за атаку на саудовские НПЗ.

Такой сценарий будет благоприятным для доллара, который может немного укрепиться, несмотря на снижение ставки, которое уже полностью учтено в ценах. Тем более что велика вероятность того, что Джордж и Розенгрен снова проголосуют против смягчения политики, что послужит дополнительным фактором поддержки американской валюты.








"AK&M" от 18.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100