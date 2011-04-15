Госдума приняла во втором чтении законопроекты о поддержке российских виноделов

Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, направленные на поддержку российского виноделия. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект даст возможность получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты российским производителям вина и виноматериалов.



Поправки в Бюджетный кодекс, в частности, предусматривают возможность предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с производством (реализацией) алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов.



"AK&M" от 18.09.2019