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18/09/2019
12:35

Госдума приняла во втором чтении законопроекты о поддержке российских виноделов

Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, направленные на поддержку российского виноделия. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект даст возможность получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты российским производителям вина и виноматериалов.

Поправки в Бюджетный кодекс, в частности, предусматривают возможность предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с производством (реализацией) алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов.

"AK&M" от 18.09.2019
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