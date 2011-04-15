Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 сентября

Банк России установил на 19 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.0308

1 Азербайджанский манат 37.9776

100 Армянских драмов 13.5156

1 Белорусский рубль 31.3142

1 Болгарский лев 36.4026

1 Бразильский реал 15.8003

100 Венгерских форинтов 21.3847

1000 Вон Республики Корея 54.0457

10 Гонконгских долларов 82.2985

10 Датских крон 95.3571

1 Доллар США 64.4290

1 Евро 71.2391

100 Индийских рупий 90.3772

100 Казахстанских тенге 16.6528

1 Канадский доллар 48.5670

100 Киргизских сомов 92.0954

10 Китайских юаней 90.8961

10 Молдавских леев 36.5347

1 Новый туркменский манат 18.4346

10 Норвежских крон 71.9170

1 Польский злотый 16.4046

1 Румынский лей 15.0384

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.1969

1 Сингапурский доллар 46.8643

10 Таджикских сомони 66.4902

1 Турецкая лира 11.3224

10000 Узбекских сумов 68.5415

10 Украинских гривен 26.1246

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.2979

10 Чешских крон 27.4973

10 Шведских крон 66.3048

1 Швейцарский франк 64.7528

10 Южноафриканских рэндов 44.0233

100 Японских иен 59.5490

"AK&M" от 18.09.2019