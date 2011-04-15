Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 сентября

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 19 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.0308
1 Азербайджанский манат 37.9776
100 Армянских драмов 13.5156
1 Белорусский рубль 31.3142
1 Болгарский лев 36.4026
1 Бразильский реал 15.8003
100 Венгерских форинтов 21.3847
1000 Вон Республики Корея 54.0457
10 Гонконгских долларов 82.2985
10 Датских крон 95.3571
1 Доллар США 64.4290
1 Евро 71.2391
100 Индийских рупий 90.3772
100 Казахстанских тенге 16.6528
1 Канадский доллар 48.5670
100 Киргизских сомов 92.0954
10 Китайских юаней 90.8961
10 Молдавских леев 36.5347
1 Новый туркменский манат 18.4346
10 Норвежских крон 71.9170
1 Польский злотый 16.4046
1 Румынский лей 15.0384
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.1969
1 Сингапурский доллар 46.8643
10 Таджикских сомони 66.4902
1 Турецкая лира 11.3224
10000 Узбекских сумов 68.5415
10 Украинских гривен 26.1246
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.2979
10 Чешских крон 27.4973
10 Шведских крон 66.3048
1 Швейцарский франк 64.7528
10 Южноафриканских рэндов 44.0233
100 Японских иен 59.5490
"AK&M" от 18.09.2019