Банк России на 19 сентября повысил курс евро к рублю почти на 64 копейки до 71.2391 руб., курс доллара США - почти на 31 копейку до 64.4290 руб.

Банк России на 19 сентября повысил официальный курс евро к рублю почти на 64 копейки до 71.2391 руб. с 70.6040 руб., курс доллара США - почти на 31 копейку до 64.4290 руб. с 64.1213 руб. 18 сентября.



Стоимость бивалютной корзины на 19 сентября увеличилась почти на 46 копеек (+0.68%) до 67.4936 руб. с 67.0385 руб. 18 сентября.



"AK&M" от 18.09.2019