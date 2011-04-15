ООО "Газпром добыча Оренбург" проводит мероприятия по стабилизации добычи углеводородного сырья. Об этом говорится в сообщении компании.



Скважина N 571н газопромыслового управления, отработавшая более 30 лет, переведена на газлифтный способ добычи. Проведена замена подземного оборудования, изменена компоновка, позволяющая эксплуатировать скважину с подачей активного газа со скважин-доноров. Смешиваясь с ним, нефть становится легче.



Подземное оборудование прошло проверку на герметичность. Ведутся исследования по выбору оптимального режима добычи. Специалисты рассчитывают, что после интенсификации притока и технического перевооружения, дебит увеличится как минимум в восемь раз.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.









"AK&M" от 18.09.2019