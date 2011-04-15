В рамках СМЭФ-2019 пройдёт экспертная сессия "Сбережение народа - сбережение здоровья"

В рамках VIII Славянского международного экономического форума, который состоится 18 октября 2019 года в Брянске, пройдёт экспертная сессия "Сбережение народа - сбережение здоровья".



На экспертной сессии по сбережению здоровья будут подняты вопросы: Как сохранить здоровье людей и организовать правильные профилактические действия по выявлению заболеваний на ранних стадиях? Как создать среду здорового образа жизни? Как решается проблема нехватки врачей, особенно в удалённых областях? Какие возможности в регионах есть для повышения квалификации врачей? Какие меры необходимо предпринять для повышения качества потребляемых продуктов питания? Как реализуются принципы цифрового здравоохранения?



Модератором сессии выступит Александр Линденбратен - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель научного направления Национального научно-исследовательского института общественного здоровья им. Н.А. Семашко.



Основная тема СМЭФ-2019: "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".



В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.



Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна:



http://slavyanskyforum.com



"AK&M" от 18.09.2019