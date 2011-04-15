Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/09/2019
13:49

В рамках СМЭФ-2019 пройдёт экспертная сессия "Сбережение народа - сбережение здоровья"

В рамках VIII Славянского международного экономического форума, который состоится 18 октября 2019 года в Брянске, пройдёт экспертная сессия "Сбережение народа - сбережение здоровья".

На экспертной сессии по сбережению здоровья будут подняты вопросы: Как сохранить здоровье людей и организовать правильные профилактические действия по выявлению заболеваний на ранних стадиях? Как создать среду здорового образа жизни? Как решается проблема нехватки врачей, особенно в удалённых областях? Какие возможности в регионах есть для повышения квалификации врачей? Какие меры необходимо предпринять для повышения качества потребляемых продуктов питания? Как реализуются принципы цифрового здравоохранения?

Модератором сессии выступит Александр Линденбратен - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель научного направления Национального научно-исследовательского института общественного здоровья им. Н.А. Семашко.

Основная тема СМЭФ-2019: "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна:

http://slavyanskyforum.com

"AK&M" от 18.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100