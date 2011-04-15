Дублёр МКАД от Киевского шоссе до Варшавки запустят до конца 2020 года

Строительство трассы, соединяющей Киевское, Калужское и Варшавское шоссе в Новой Москве, завершится до конца следующего года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Он отметил, что участок, связавший Киевское и Калужское шоссе, уже работает.



"Недавно открылся участок магистрали от Калужского шоссе с выходом до транспортно-пересадочного узла "Остафьево". Сейчас мы ведём работы по строительству последнего звена этой цепочки - дороги от деревни Яковлево до Варшавского шоссе", - пояснил М.Хуснуллин.





"AK&M" от 18.09.2019