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18/09/2019
14:12

Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином ресурсе сведений о населении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином ресурсе сведений о населении. Об этом говорится в сообшении нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает создание федерального информационного ресурса, в котором будут содержаться Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН и семейное положение граждан.

Ресурс будет создан на основе данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов, а также Федеральной налоговой службы. ФНС будет вести этот ресурс и обеспечивать защиту всех имеющихся сведений.

Закон может начать работать с 1 января 2022 года. Некоторые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года.




"AK&M" от 18.09.2019
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