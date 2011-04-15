Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином ресурсе сведений о населении. Об этом говорится в сообшении нижней палаты парламента.



Законопроект предусматривает создание федерального информационного ресурса, в котором будут содержаться Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН и семейное положение граждан.



Ресурс будет создан на основе данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов, а также Федеральной налоговой службы. ФНС будет вести этот ресурс и обеспечивать защиту всех имеющихся сведений.



Закон может начать работать с 1 января 2022 года. Некоторые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года.









"AK&M" от 18.09.2019