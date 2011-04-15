Ингосстрах запустил новую опцию "Ограничение по пробегу" в рамках страхования АВТОКАСКО. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Опция поможет сократить расходы на страхование клиентам, которые редко используют автомобиль – только в выходные дни, сезонно либо в непродолжительных поездках.



Включение в договор КАСКО данной опции снижает стоимость страхования по риску "Ущерб". В отличие от стандартных договоров КАСКО действие договора с опцией "Ограничение по пробегу" прекращается в части риска "Ущерб" при достижении выбранного автовладельцем пробега застрахованного автомобиля. Значение пробега фиксируется по показаниям прибора учёта пробега автомобиля (одометра). Отсчёт пробега происходит с момента заключения договора страхования. При этом в части риска "Угон" договор продолжает своё действие до даты его окончания независимо от пробега.



Если лимит по пробегу в течение действия договора исчерпывается, установленные ограничения можно снять. Для этого нужно обратиться в Ингосстрах с заявлением о заключении дополнительного соглашения к договору КАСКО, предоставить автомобиль для осмотра и доплатить страховую премию. После проведения доплаты и заключения дополнительного соглашения покрытие по риску "Ущерб" действует уже без ограничений.



При расчёте тарифа по риску "Ущерб" в случае включения опции "Ограничение по пробегу" в договор КАСКО применяются понижающие коэффициенты. Они зависят от установленного лимита по пробегу: 5 000 км – 30%, 10 000 км – 20%.



В данный момент опция "Ограничение по пробегу" доступна в Москве и Московской области, оформить её можно в офисах Ингосстраха.



"Наша компания меняет подходы к разработке страховых продуктов – мы объединили многолетний опыт и компетенции с цифровым инструментарием и гибкой методологией, при этом мы чутко реагируем на обратную связь, поступающую от страхователей. При разработке нового продукта мы учитывали опыт и пожелания наших клиентов. Как показывает практика, далеко не все эксплуатируют автомобиль круглогодично, поэтому было принято решение адаптировать существующие программы, принимая во внимание интересы этой группы клиентов. Надеемся, в ближайшее время нам удастся расширить географию действия нового продукта за пределы Москвы и Московской области", – комментирует заместитель начальника управления технологий и поддержки каналов продаж компании "Ингосстрах" Станислав Олейников.



Напоминаем, что год назад "Ингосстрах" запустил опцию самоосмотра автомобиля, так что теперь договор КАСКО можно оформить онлайн с помощью мобильного приложения IngoMobile. Для этого клиенту необходимо совершить фотоосмотр автомобиля и загрузить необходимые для заключения договора документы, следуя подсказкам IngoMobile. Затем комплект документов из мобильного приложения направляется на проверку, а после её успешного завершения назначается видеоосмотр автомобиля, который проводится страхователем аналогично фотоосмотру – с помощью мобильного приложения. Оплатить полис КАСКО тоже можно онлайн.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 18.09.2019