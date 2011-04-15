Госдума приняла в первом чтении законопроект о трудовых книжках

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящий электронные трудовые книжки. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В случае окончательного принятия поправок, с 1 января 2021 года работодатели будут вести трудовые книжки на бумажном носителе только в отношении работников, которые до конца 2020 года подадут об этом соответствующее письменное заявление. Тем, кто такое заявление не подаст, трудовые книжки выдадут на руки, а работодатель будет освобождён от ответственности за их хранение. Все новые сведения будут храниться только в электронном виде. Лицам, впервые поступающим на работу, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.







"AK&M" от 18.09.2019