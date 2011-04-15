Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 4 по 11 сентября, снизилось на 1.7%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 4 по 11 сентября 2019 года, снизилось на 1.7% до 693.4 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю сокращение количества безработных произошло в 79 регионах. Наибольшее уменьшение показателя наблюдалось в Астраханской, Белгородской, Вологодской, Курской областях, Чукотском автономном округе, республиках Крым, Мордовия, Севастополе, Забайкальском крае, Еврейской автономной области.



Рост численности безработных наблюдался в Ненецком автономном округе, Самарской области, Чеченской Республике.





"AK&M" от 18.09.2019