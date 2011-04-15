ЦБ объявил учётную цену золота на 19 сентября - 3111.72 руб./г против 3090.88 руб./г на 18 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 19 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3111.72 руб./грамм
Серебро: - 36.98 руб./грамм
Платина: - 1943.01 руб./грамм
Палладий: - 3308.09 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
12.09 13.09 14.09 17.09 18.09
Золото 3142.18 3150.08 3122.25 3082.34 3090.88
Серебро 38.21 38.13 37.61 36.60 36.78
Платина 1975.36 1999.52 1979.52 1955.64 1921.36
Палладий 3285.96 3349.30 3333.05 3320.28 3279.92