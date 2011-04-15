Активы банковского сектора за 8 месяцев выросли на 2.2%

Активы банковского сектора за 8 месяцев 2019 года выросли на 2.2% в значительной степени за счёт расширения кредитования физических лиц и нефинансовых организаций. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



При этом в августе прирост активов замедлился до +0.6% (+1.1% в июле). Рост активов про исходил на фоне августовского увеличения структурного профицита ликвидности, связанного главным образом с ростом спроса банков на операции Федерального казначейства (депозиты, операции РЕПО и "валютный своп" с Федеральным казначейством).



Избыток ликвидности банки размещали, в том числе на депозитах в Банке России. Почти 3/4 прироста совокупного объема кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам в текущем году обеспечил розничный сегмент (за 8 месяцев +1.9 трлн руб., или +13%).



После трёх месяцев замедления прирост кредитов физическим лицам в августе снова ускорился. Годом ранее в августе наблюдался локальный максимум прироста, и в целом за 8 месяцев 2018 года розничный сегмент расширился быстрее, чем в текущем году (+14.3%).



Продолжающееся смягчение денежно-кредитных условий (когда вслед за снижением ключевой ставки Банка России, доходностей ОФЗ и замедлением инфляции происходит уменьшение стоимости фондирования для банков) создает предпосылки для снижения процентных ставок по банковским кредитам, что является фактором, способствующим росту кредитования, подчеркивает ЦБ.



Средневзвешенная процентная ставка по рублёвым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года в июле 2019 года снизилась на 0.3 п.п. по сравнению с маем. И хотя это еще выше, чем в июле 2018 года, ЦБ отмечает наметившийся перелом восходящего тренда ставок. Доля валютных кредитов в розничном портфеле в текущем году сохранялась на минимальном уровне (0.6% на 1 сентября 2019 года).





"AK&M" от 18.09.2019