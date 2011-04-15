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18/09/2019
16:51

Доллар уверен в себе перед решением ФРС

Во второй половине торгов среды внешний фон выглядит нейтрально. Европейские индексы слегка подрастают, а американские фьючерсы демонстрируют скромный медвежий уклон. В целом динамика мировых рынков указывает на осторожность инвесторов, многие из которых предпочли выйти из игры и дождаться решения ФРС по монетарной политике. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

На российском рынке ведущие индексы торгуются в небольшом минусе. Не получая четких сигналов с зарубежных площадок, бенчмарки ориентируются на нефть, которая застряла неподалеку отметки $64 за баррель Brent после вчерашней коррекции более чем на 6%. Так, индекс МосБиржи и РТС теряют в среднем по 0.2%.

Brent забуксовала между 100- и 200-дневными скользящими средними, недавно вернувшись под отметку $64, в том числе на фоне укрепления доллара перед решением ФРС. Саудиты пообещали полностью восстановить добычу до конца сентября, что разочаровало быков, которые надеялись на более продолжительные перебои в производстве. Некоторая нервозность на рынке также обусловлена угрозой роста USD по итогам заседания американского Центробанка, если тот не преподнесет голубиных сюрпризов, тогда как снижение ставки никого не удивит.

Несмотря на устойчивость USD, пара доллар/рубль отскочила от дневных максимумов в районе 64.45 руб., испугавшись близости к 100-дневной скользящей средней. Котировки снова смотрят в направлении уровня 64 руб., судьба которого будет зависеть от ситуации на рынке нефти и риторики ФРС, а реагировать на нее наша валюта будет уже в четверг.





"AK&M" от 18.09.2019
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