Tele2 покрыла связью тоннели двух веток метро

Tele2 запустил сеть в тоннелях двух самых длинных веток Московского метрополитена. Об этом говорится в сообщении оператора.



Фидерный кабель проложен по всей длине Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. Он излучает сигнал, который позволяет обеспечивать качественную и бесперебойную связь на протяжении всей длины двух веток: от Пятницкого шоссе до Щёлковской и от Коммунарки до Бульвара Рокоссовского. Теперь абоненты Tele2 могут пользоваться скоростным 4G-интернетом не только на станциях, но и в перегонах между ними.



Следующий этап стройки в Московском метрополитене - Кольцевая и Замоскворецкая линии. Технические специалисты планируют обеспечить сигнал в тоннелях между всеми станциями этих участков до конца 2019 года. Таким образом, после установки оборудования и завершения монтажных работ сеть 4G станет доступна на протяжении почти трети путей столичной подземки.



В прошлом году Tele2 успешно реализовала несколько проектов совместно с Московским метрополитеном. Так, Tele2 первая из операторов покрыла сетью 4G все станции столичной подземки. Компания обеспечила стопроцентное indoor-покрытие сети 4G на всех станциях метро, включая сопутствующую инфраструктуру. Инвестиции в проект составили 800 млн руб.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.



Чистая прибыль Tele2 за первое полугодие 2019 года выросла в 3.6 раза до 3.6 млрд руб. с 1 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13.8% до 77.4 млрд руб. с 68 млрд руб., показатель EBITDA - на 55.3% до 31.6 млрд руб. с 20.4 млрд руб.





"AK&M" от 18.09.2019