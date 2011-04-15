Уровень безработицы в России в августе снизился до 4.3%

Уровень безработицы среди экономически активного населения (в соответствии с методологией Международной организации труда) в августе снизился до 4.3% с 4.5% в предыдущем месяце. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано 0.7 млн безработных, в том числе 0.6 млн получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования данного показателя, составила 75.7 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.





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