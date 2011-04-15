ЦБ объявил учётную цену золота на 20 сентября - 3093.77 руб./г против 3111.72 руб./г на 19 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 20 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3093.77 руб./грамм
Серебро: - 36.66 руб./грамм
Платина: - 1916.06 руб./грамм
Палладий: - 3278.77 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
13.09 14.09 17.09 18.09 19.09
Золото 3150.08 3122.25 3082.34 3090.88 3111.72
Серебро 38.13 37.61 36.60 36.78 36.98
Платина 1999.52 1979.52 1955.64 1921.36 1943.01
Палладий 3349.30 3333.05 3320.28 3279.92 3308.09