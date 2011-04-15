Дайджест газеты "Ведомости" от 19 сентября 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 19 сентября 2019 года.





UTAIR ПРЕДЛОЖИЛА БАНКАМ ВЫКУПИТЬ БОЛЕЕ 50% ДОЛГА С ГИГАНТСКИМ ДИСКОНТОМ



ИДУЩИЕ ГОД ПЕРЕГОВОРЫ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ АВИАКОМПАНИИ ЗАШЛИ В ТУПИК





В первой половине сентября авиакомпания Utair направила 11 банкам - участникам синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб. предложение о выкупе этих долгов, рассказали "Ведомостям" сотрудники трех банков-кредиторов. Семилетний кредит на 15,4 млрд руб. Utair предлагает выкупить за 20% от номинала. Именно по нему авиакомпания уже дважды - в декабре 2018 г. и июне 2019 г. - допустила дефолт, не выплатив проценты. 12-летний кредит на 23,7 млрд руб. предлагается выкупить за 6% от номинала. По нему пока действует символическая ставка 0,01% годовых, и его авиакомпания обслуживает. Таким образом, оба кредита Utair готова выкупить за 4,5 млрд руб., или 11,5% от их суммарного номинала.





ЗАЩИТА ЭКС-ПОЛКОВНИКА ЗАХАРЧЕНКО СПРОСИЛА МИНЮСТ, НА КАКОМ ОСНОВАНИИ БЫЛИ ИЗЪЯТЫ МИЛЛИАРДЫ



ЗАКОН О КОНФИСКАЦИИ ДЕНЕГ КОРРУПЦИОНЕРОВ ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТ, НАПОМИНАЕТ АДВОКАТ





Адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Валерия Туникова направила в Минюст запрос, в котором просит разъяснить правовые основания для обращения в доход государства денежных средств, в отношении которых государственным служащим либо членами его семьи не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях (есть у "Ведомостей"). В 2017 г., напоминает она, Никулинский суд Москвы принял решение обратить в доход государства более 370 млн руб., $140 млн и 2 млн евро по иску Генпрокуратуры к Захарченко, его родственникам и третьим лицам. Однако антикоррупционное законодательство вообще не предусматривает возможности обращения в доход государства денежных средств, напоминает адвокат, там речь идет только о земельных участках и других объектах недвижимости, а также транспортных средствах, ценных бумагах, паях и акциях. Впоследствии Конституционный суд уточнил, что взыскать можно и деньги, но если они выручены от продажи имущества, подпадающего под действие этой нормы.





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"AK&M" от 19.09.2019