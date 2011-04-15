Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 19 сентября 2019 года.



ЗА ПВО СИРИИ РАСПЛАТИЛСЯ МОСКОВСКИЙ ВОЕНКОМАТ

УДОВЛЕТВОРЕН ИСК ОТЦА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПОГИБШЕГО В СБИТОМ САМОЛЕТЕ-РАЗВЕДЧИКЕ





Как стало известно "Ъ", в годовщину инцидента над Средиземным морем, в ходе которого ПВО Сирии сбили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, приняв его за израильский бомбардировщик, в Москве был удовлетворен иск отца одного из 15 погибших в нем военнослужащих. С помощью военной прокуратуры он добился повышения пенсии в связи с потерей кормильца и рассчитывает получить еще 6 млн руб., обещанные командованием части. В военкомате утверждали, что подобные выплаты являются нецелевым расходованием бюджетных средств.





ИЗ ДЕЛА ФСБ НАШЕЛСЯ ВЫХОД

ЗАЩИТНИКОВ АЛЕКСАНДРА ХОРОШАВИНА ОСВОБОЖДАЮТ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Как стало известно "Ъ", апелляционная инстанция Московского окружного военного суда (МОВС) снизила сроки наказания ряду осужденных по громкому делу о передаче дальневосточными бизнесменами в столицу взяток чиновникам за оказание общего покровительства и смещение с должности главы сахалинского УФСБ, который разрабатывал губернатора Александра Хорошавина. По решению суда первыми на свободу выйдут двое бывших сотрудников ФСБ, а на скорое освобождение могут надеяться почти все их подельники из числа предпринимателей.





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"AK&M" от 19.09.2019