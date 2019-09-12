ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 19 сентября, в размере 71.2391 руб. против 70.6040 руб. на 18 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



18.09.19 - 70.6040 руб.

17.09.19 - 70.6695 руб.

14.09.19 - 71.5307 руб.

13.09.19 - 71.8273 руб.

12.09.19 - 72.2240 руб.















































































































































































"AK&M" от 19.09.2019