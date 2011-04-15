Повтор! Дефляция за неделю, с 10 по 16 сентября, составила 0.1%

Дефляция за неделю, с 10 по 16 сентября 2019 года, составила 0.1%, сообщил Росстат.



С начала месяца дефляция достигла 0.2%, с начала года инфляция составила 2.2%.



Цены на сахар-песок снизились на 1%, соль - на 0.7%, свинину - на 0.3%, вермишель, пшено и чай - на 0.2%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2.1%, в том числе на морковь - 5.3%, лук репчатый - 4.9%, картофель - 4.3%, капусту белокочанную - 3%, помидоры - 2.5%. В то же время огурцы стали дороже на 2.8%.



Цены на крупу гречневую выросли на 0.6%, консервы мясные, сметану, яйца куриные - на 0.3%, рис - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.





"AK&M" от 19.09.2019