Металлоинвест открыл кредит PXF-2019 на 300 млн евро

Металлоинвест сообщил об открытии кредитной линии предэкспортного финансирования (PXF-2019) с клубом международных и российских банков. Об этом говорится в сообщении компании.



Сумма кредита PXF-2019 составит 300 млн евро, срок кредита - 4.25 года с равномерной поквартальной амортизацией по истечении льготного периода, установленного на уровне 3.75 года. Процентная ставка фиксирована на весь срок кредита.



Соглашение подписано в соответствии со стратегией управления портфелем заимствований компании. Средства после выборки будут использованы для улучшения параметров кредитного портфеля, в том числе оптимизации графика погашения долга, диверсификации валютных обязательств, а также снижения процентных платежей.



АО "ХК "Металлоинвест" (ИНН 7705392230) - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на глобальном рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.



100% акций Металлоинвеста контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).



Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО в 2018 году выросла на 17.1% по сравнению с годом ранее и составила $1.647 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 38.4% до $2.934 млрд. Выручка выросла на 15.3% до $7.187 млрд.



"AK&M" от 19.09.2019