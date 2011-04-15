Участок Филёвской линии метро закроют 21 и 22 сентября

Уучасток Филёвской линии Московского метрополитена будет закрыт в выходные дни, 21 и 22 сентября 2019 года, сообщила столичная подземка.



Движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет приостановлено. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 23 сентября, в 05:30 MSK.



В субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября, для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филёвской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии. Закрытие необходимо для завершения работ по обновлению путевой инфраструктуры, благоустройству прилегающей территории и подключению энергосистем в технической зоне станций.



В период закрытия наземного участка Филёвской линии станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1 - они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 05:00 MSK до 02:00 MSK.



На временно закрытых станциях, а также на станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский сад" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро "Киевская" и "Кунцевская" будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 19.09.2019