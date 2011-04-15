Режим работы МЦК будет изменён с 20 по 22 сентября

Режим работы станций Московского центрального кольца и график курсирования поездов "Ласточка" будут изменены с 20 по 22 сентября включительно. Об этом сообщила пресс-служба матерополитена.



Изменения коснутся работы МЦК рано утром и поздно вечером. Это необходимо для модернизации инфраструктуры в ночные технологические "окна" и последующего сокращения интервалов движения поездов. В обычном режиме МЦК возобновит свою работу утром в воскресенье, 22 сентября, после 07:30 MSK.



Инфраструктуру Московского центрального кольца обновляют для сокращения интервалов курсирования "Ласточек". Это поможет сделать поездки по МЦК более быстрыми и комфортными для пассажиров. После проведения всех необходимых работ поезда будут ходить каждые 4 минуты вместо 5, а в обычное время - каждые 8 минут вместо 10. Работы пройдут преимущественно в выходные дни и ночное время. Это позволит минимизировать неудобства для пассажиров и сохранить привычный график движения в популярное для поездок время.



Так, в пятницу и в субботу, 20 и 21 сентября, МЦК будет закрываться раньше. Последний поезд со всеми остановками уйдет со станции "Андроновка" в 22:00 MSK. Следующие за ним поезда до 23:40 MSK будут проходить только часть маршрута. После 23:40 MSK поезда на МЦК перестанут курсировать.



Утром в субботу первые поезда на МЦК начнут курсировать в 05:50 MSK, а в воскресенье - в 05:44 MSK. В эти выходные дни до 07:30 MSK поезда будут курсировать с большими интервалами (до 40 минут). В обычном режиме МЦК возобновит свою работу утром в воскресенье, 22 сентября, после 07:30 MSK.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 19.09.2019