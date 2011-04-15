В РФ в августе изъято 3.6 тыс. незаконных SIM-карт

Роскомнадзор совместно с МВД России в августе 2019 года провели 195 контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи.



Как говорится в сообщении ведомства, по итогам проведённых мероприятий изъято более 3.6 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт.



Из них 1.899 тыс. SIM-карт принадлежали ПАО "ВымпелКом", 855 - ПАО "МегаФон", 573 - ПАО "МТС", 195 - ООО "Т2 Мобайл" и 99 - другим операторам связи. В отношении нарушителей составлено 144 протокола об административных правонарушениях.



Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.



Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете в августе выявлено 33 признака нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.



Наибольшее количество рейдов было проведено на территориях Северо-Кавказского (68) и Приволжского (35) федеральных округов.



"AK&M" от 19.09.2019