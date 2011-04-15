Россия и Мьянма договорились о сотрудничестве в сфере ИКТ, говорится в сообщении Минкомсвязи по итогам переговоров заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексея Волина с представителями министерства транспорта и связи, а также министерства информации Мьянмы.



По итогам состоявшихся переговоров достигнута договорённость о развитии российско-мьянманских связей по таким направлениям, как кибербезопасность, цифровое телевидение, "умный" город, электронное правительство и развитие 5G.





"AK&M" от 19.09.2019