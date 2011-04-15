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19/09/2019
12:17

ФНС утвердила форму заявления о налоговых льготах

Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России о форме заявления организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному и (или) земельному налогам. Об этом говорится в сообщении службы.

Эта форма, как и новые правила предоставления юрлицам льгот по указанным налогам, вводятся с налогового периода 2020 года.

Заявление заполняется налогоплательщиком на основании документов, подтверждающих право на налоговую льготу за период её действия, указываемый в заявлении, и представляется в любой налоговый орган. Если такие документы у инспекции отсутствуют, то по информации, указанной в заявлении, она запрашивает сведения, подтверждающие право на льготу, у лиц и органов, располагающих ими, затем информирует налогоплательщика о результатах.

За период в течение 2020 года в случае прекращения деятельности организации путём ликвидации или реорганизации, а также за предшествующие 2020 году налоговые периоды юрлица заявляют налоговые льготы, как прежде, в декларациях по транспортному и земельному налогам.

"AK&M" от 19.09.2019
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