S7 Airlines с 1 ноября открывает рейсы по маршруту Владивосток-Магадан

S7 Airlines с 1 ноября 2019 года открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Владивосток-Магадан. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

Полёты будут выполняться по пятницам. Вылет из Владивостока в 04:40, прилёт в Магадан в 09:10 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 10:25 и приземляется во Владивостоке в 13:05.



Рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A320neo.

Напомним, из Владивостока S7 Airlines выполняет полёты в Гонконг, Пекин, Шанхай, Бангкок, Тайбэй, Сеул, Осаку и Токио.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.



"AK&M" от 19.09.2019