Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/09/2019
13:16

Газпром газифицирует три населённых пункта в Курской области

Компания "Газпром газораспределение Курск" ввела в эксплуатацию межпоселковый газопровод "ГРС Конышевка - Глазово - Малое Городьково - Большое Городьково". Об этом говорится в сообщении компании.

Новая газораспределительная сеть создаст условия для газификации жителей трёх населённых пунктов в Конышевском районе Курской области.

Газопровод протяжённостью 18.4 км построен в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром", инвестор - ООО "Газпром межрегионгаз".

АО "Газпром газораспределение Курск" входит в Группу ООО "Газпром межрегионгаз". Компания обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей Курской области природным газом. Протяжённость обслуживаемых наружных газопроводов составляет 19283 км.

В 2017 году за газораспределительной организацией были закреплены функции представителя ООО "Газпром межрегионгаз" как инвестора, обеспечивающего реализацию Программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром" на территории Курской области.

"AK&M" от 19.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100