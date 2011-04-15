Газпром газифицирует три населённых пункта в Курской области

Компания "Газпром газораспределение Курск" ввела в эксплуатацию межпоселковый газопровод "ГРС Конышевка - Глазово - Малое Городьково - Большое Городьково". Об этом говорится в сообщении компании.



Новая газораспределительная сеть создаст условия для газификации жителей трёх населённых пунктов в Конышевском районе Курской области.



Газопровод протяжённостью 18.4 км построен в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром", инвестор - ООО "Газпром межрегионгаз".



АО "Газпром газораспределение Курск" входит в Группу ООО "Газпром межрегионгаз". Компания обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей Курской области природным газом. Протяжённость обслуживаемых наружных газопроводов составляет 19283 км.



В 2017 году за газораспределительной организацией были закреплены функции представителя ООО "Газпром межрегионгаз" как инвестора, обеспечивающего реализацию Программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром" на территории Курской области.



"AK&M" от 19.09.2019