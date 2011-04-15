Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 сентября

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Банк России установил на 20 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.6310
1 Азербайджанский манат 37.8543
100 Армянских драмов 13.4845
1 Белорусский рубль 31.2886
1 Болгарский лев 36.3070
1 Бразильский реал 15.6222
100 Венгерских форинтов 21.3447
1000 Вон Республики Корея 53.7837
10 Гонконгских долларов 82.0366
10 Датских крон 95.0969
1 Доллар США 64.2199
1 Евро 70.9373
100 Индийских рупий 90.3138
100 Казахстанских тенге 16.5739
1 Канадский доллар 48.3365
100 Киргизских сомов 91.7967
10 Китайских юаней 90.4620
10 Молдавских леев 36.4782
1 Новый туркменский манат 18.3748
10 Норвежских крон 72.1394
1 Польский злотый 16.3488
1 Румынский лей 14.9795
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.0018
1 Сингапурский доллар 46.6206
10 Таджикских сомони 66.2744
1 Турецкая лира 11.2607
10000 Узбекских сумов 68.3190
10 Украинских гривен 26.0988
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.2042
10 Чешских крон 27.4362
10 Шведских крон 66.1781
1 Швейцарский франк 64.7182
10 Южноафриканских рэндов 43.7922
100 Японских иен 59.4381
"AK&M" от 19.09.2019