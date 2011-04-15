Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 сентября

Банк России установил на 20 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.6310

1 Азербайджанский манат 37.8543

100 Армянских драмов 13.4845

1 Белорусский рубль 31.2886

1 Болгарский лев 36.3070

1 Бразильский реал 15.6222

100 Венгерских форинтов 21.3447

1000 Вон Республики Корея 53.7837

10 Гонконгских долларов 82.0366

10 Датских крон 95.0969

1 Доллар США 64.2199

1 Евро 70.9373

100 Индийских рупий 90.3138

100 Казахстанских тенге 16.5739

1 Канадский доллар 48.3365

100 Киргизских сомов 91.7967

10 Китайских юаней 90.4620

10 Молдавских леев 36.4782

1 Новый туркменский манат 18.3748

10 Норвежских крон 72.1394

1 Польский злотый 16.3488

1 Румынский лей 14.9795

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.0018

1 Сингапурский доллар 46.6206

10 Таджикских сомони 66.2744

1 Турецкая лира 11.2607

10000 Узбекских сумов 68.3190

10 Украинских гривен 26.0988

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.2042

10 Чешских крон 27.4362

10 Шведских крон 66.1781

1 Швейцарский франк 64.7182

10 Южноафриканских рэндов 43.7922

100 Японских иен 59.4381

"AK&M" от 19.09.2019