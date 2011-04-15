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19/09/2019
13:43

Строительство Юго-Восточной хорды начнётся до конца года

В этом году начнётся строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ), заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, сообщила столичная мэрия.

Специалисты приступят к работам на трёх участках - от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от Каспийской улицы до Шоссейной улицы и к строительству участка, соединяющего Рязанский проспект и ТТК.

Хорда пройдёт через 10 районов города: Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное с выходом в Северное Бутово. Она пересечёт Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, Липецкую улицу, пройдёт через 35-й километр МКАД и выйдет на магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Длина ЮВХ составит около 36 км, из которых 11 - уже действующие дороги.

В рамках строительства ЮВХ возведут многоуровневые транспортные развязки через пути Курского, Казанского и Горьковского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также на участке от Грайвороновской улицы до улицы Полбина и на участке от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

Кроме того, появятся мост через Москву-реку и многоуровневая развязка на Каширском шоссе на участке от Каспийской улицы до Шоссейной улицы.

Юго-Восточная хорда станет одной из четырёх новых сквозных магистралей столицы. Их решили построить вместо Четвёртого транспортного кольца, потому что такая система, по мнению экспертов, на 20% выгоднее. В основу нового транспортного каркаса, который появится в Москве до 2023 года, лягут Северо-Восточная, Юго-Восточная и Северо-Западная хорды, а также Южная рокада.

Новые магистрали свяжут районы города и разгрузят ТТК, МКАД и вылетные магистрали. В их состав войдут около 300 км дорог, 127 эстакад, мостов и тоннелей, а также более 50 пешеходных переходов.

"AK&M" от 19.09.2019
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