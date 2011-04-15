В Москве построили более 27 км тоннелей метро с начала года

В Москве 27.4 км тоннелей метро построено с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) с начала года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"У строительных организаций в столице сейчас насчитывается более 30 проходческих щитов, 17 из них ведут проходку", - сказал А.Бочкарев.



По его словам, 14 машин работают на Большой кольцевой линии (БКЛ), ещё два щита ведут проходку на Калининско-Солцевской линии и один прокладывает тоннели Люблинско-Дмитровской линии.



"Большинство перегонных тоннелей строится щитами стандартного для московского метро диаметра - 6 метров. В начале сентября началась проходка тоннеля 10-метровым ТПМК от станции "Карамышевской" до "Мнёвников" на западном участке БКЛ", - отметил А.Бочкарев.



Во время запуска 10-метрового щита мэр Сергей Собянин отметил, что ТПМК предстоит за несколько месяцев дойти до станции "Мнёвники", затем он пойдёт до "Можайской". Это участок длиной около 3 км.



Напомним, БКЛ - самый масштабный проект в истории метростроения в России и в мире. Длина нового кольца составит около 70 км с 31 станцией.



Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца. Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги.



Шесть станций БКЛ открылись в 2018 году: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Петровский парк" и "Савёловская".



Работы по проектированию и строительству развернуты на всех участках БКЛ. Готово уже более 70% тоннелей Большого кольца.



До конца 2019 года планируется завершить строительство участка Некрасовской линии от станции "Косино" до "Авиамоторной" (последняя войдет в состав БКЛ), а также участка Большой кольцевой линии от "Авиамоторной" до "Лефортово".



"AK&M" от 19.09.2019