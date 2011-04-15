Порядка 30% проектов в ТИНАО будут реализовываться по новой системе проектного финансирования

Порядка 30% проектов в Троицком и Новомосковском округах (ТИНАО) будут реализовываться по новой системе проектного финансирования, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Около 65% проектов остаются на старой схеме финансирования, без применения эскроу-счетов", - уточнил В.Жидкин.



По его словам, темпы ввода жилья в ТиНАО ежегодно растут.

"Если в прошлом году было введено около 1.2 млн кв. м жилья, то в этом году планируем сдать 1.5 млн "квадратов", - сказал В.Жидкин.



Напомним, с 1 июля 2019 года вступили в силу поправки в 214-ФЗ, согласно которым девелоперы переходят на систему финансирования проектов и продажи жилья в новостройках с использованием эскроу-счетов.



Однако для ряда объектов сделаны исключения. Застройщики смогут работать по старой схеме, если объект соответствует определённым критериям. В частности, инвестор обязан заключить не менее 10% договоров долевого участия (ДДУ) в строящемся доме, а степень готовности объекта должна составлять не менее 30% (в некоторых случаях по законодательству может быть снижена до 15% или до 6%).



"AK&M" от 19.09.2019