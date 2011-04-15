РАД продал комплекс сети магазинов "ОптЦВЕТторг"

Российский аукционный дом (РАД) 13 сентября 2019 года провёл торги в рамках процедуры банкротства ЗАО "Розовый Сад", владеющей сетью розничных цветочных магазинов "ОптЦВЕТторг".



Как говорится в сообщении РАД, на продажу был выставлен тепличный комплекс по выращиванию роз, гербер и хризантем в северной части Калужской области (Недельное).



В состав комплекса входит: административно-складские постройки общей площадью 2.4 тыс. кв. м, пять теплиц общей площадью 27.4 га, а также специализированное оборудование, необходимое для функционирования тепличного комплекса.



Торги состоялись на электронной торговой площадке ЭТП РАД Lot-online по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Победитель торгов - ООО "Калужский Цветочный Холдинг".

Цена продажи - 581.6 млн руб.





"AK&M" от 19.09.2019