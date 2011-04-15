РФ и Польша согласовали контингент разрешений для автоперевозчиков на 2020 год

Россия и Польша согласовали контингент разрешений для автоперевозчиков на 2020 год. Об этом сообщил Минтранс по итогам заседания Смешанной российско-польской комиссии по вопросам сотрудничества в области международного автомобильного сообщения.



Российскую делегацию возглавил генеральный директор ФБУ "Росавтотранс" Алексей Двойных, польскую - директор Департамента автомобильного транспорта Министерства инфраструктуры Богдан Олексяк.



Стороны обсудили состояние взаимной торговли и международных автомобильных перевозок между двумя странами в 2018 году и за истекший период 2019 года и отметили необходимость их дальнейшего развития.



Перевозки в Западную Европу - традиционно важное направление для россиян. Основной поток грузоперевозок идет транзитом через Польшу. Так, согласно данным российской таможенной статистики объемы перевозок грузов автомобильным транспортом между двумя странами за 8 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 7%, при этом импортные перевозки остались на уровне аналогичного периода прошлого года, а экспортные ? возросли на 18%.



Российская делегация подтвердила заинтересованность российских перевозчиков в увеличении контингента польских разрешений, в первую очередь для транзита по территории Польши.



Участники встречи согласовали предварительный контингент разрешений на перевозки грузов на 2020 год на уровне 2019 года, то есть по 210 тыс. разрешений для каждой стороны.



Указанное количество разрешений стороны передадут до 16 декабря текущего года. Кроме того, достигнута договорённость о проведении в первой декаде ноября 2019 года переговоров относительно возможности дополнительного обмена разрешениями образца 2019 года.



Также на встрече обсудили деятельность Рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов, которую с российской стороны возглавляет заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Асланбек Ахохов. Делегации признали её работу эффективной и договорились продолжить рассмотрение возникающих проблемных вопросов в рамках Рабочей группы.



Было решено до 30 сентября этого года обменяться перечнями возникающих у перевозчиков проблемных вопросов, ответы на которые предоставить в течение месяца после получения данной информации.



Делегации подтвердили, что будут стремиться к устранению барьеров при осуществлении международных перевозок и возможных неправомерных действий со стороны отдельных сотрудников контролирующих органов.



"AK&M" от 19.09.2019