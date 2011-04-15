"Единым" билетом воспользовались более 350 тыс. пассажиров

По "единому" билету в Крым и Республику Абхазия и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта с 30 апреля по 19 сентября 2019 года перевезено 353.209 тыс. пассажиров. Об этом сообщил Минтранс.



При этом в Крым перевезено 185.841 тыс. пассажиров, из Крыма - 166.87 тыс.



В этом курортном сезоне самыми популярными городами среди пассажиров, следующих по "единому" билету, стали Феодосия, Евпатория и Ялта - 34.226 тыс., 32.228 тыс. и 30.669 тыс. человек соответственно. Симферополь и Судак для отдыха выбрали 27.556 тыс. и 24.858 тыс. пассажиров. В Севастополь за это время по "единому" билету приехало 20.827 тыс. пассажиров, в Керчь - 14.216 тыс.



По состоянию на 19 сентября на период до 30 сентября 2019 года оформлено 361.368 тыс. проездных документов.



Напомним, перевозки по "единому" билету в 2019 году осуществляются в семь городов Крыма и обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того АНО "Единая транспортная дирекция" организует перевозки в пять городов Республики Абхазия с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи.



"AK&M" от 19.09.2019