British Airways проведёт забастовку 27 сентября

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В Великобритании профсоюз авиакомпании British Airways выступил с заявлением о планирующейся 27 сентября 2019 года забастовке пилотов. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
Возможны изменения в расписании авиарейсов.
British Airways летает более чем по 200 направлениям по всему миру. British Airways осуществляет большинство рейсов из Терминала 5 лондонского Хитроу.
"AK&M" от 19.09.2019