British Airways проведёт забастовку 27 сентября

В Великобритании профсоюз авиакомпании British Airways выступил с заявлением о планирующейся 27 сентября 2019 года забастовке пилотов. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Возможны изменения в расписании авиарейсов.

British Airways летает более чем по 200 направлениям по всему миру. British Airways осуществляет большинство рейсов из Терминала 5 лондонского Хитроу.





"AK&M" от 19.09.2019