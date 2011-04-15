В Москве изменится схема движения транспорта 19-22 сентября.

Как сообщила столичная мэрия, в связи с проведением городского осеннего мотофестиваля и подготовкой к нему с 00:01 MSK 19 сентября до 00:01 MSK 20 сентября ограничат движение по одной полосе в каждом направлении на участке проспекта Академика Сахарова. Нельзя будет проехать от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка, улицы Маши Порываевой.



Кроме того, с 00:01 MSK 20 сентября до 00:01 MSK 22 сентября этот участок проспекта Академика Сахарова будет полностью недоступен для автомобилистов.



Помимо этого, 21 сентября с 03:00 MSK до 23:59 MSK перекроют движение на участке проспекта Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы.



С 11:15 MSK 21 сентября нельзя будет проехать по Садовому кольцу. Открывать проезжую часть начнут по мере прохождения колонны.



Вместе с тем, 22 сентября центр столицы перекроют для проведения Московского марафона.



Для водителей закроют ряд набережных, среди которых Софийская, Раушская, Космодамианская, Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Новодевичья и Фрунзенская. Нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Тестовской, Мантулинской, Баррикадной и Большая Якиманка, улицам 1905 года, Красная Пресня и Крымский Вал. Движение перекроют на улицах Большая Полянка, Серафимовича, Охотный Ряд, Моховой, в Крымском и Якиманском проездах, а также на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и от станции метро "Пушкинская" до Тверского бульвара.



Кроме того, перекрытия введут в 1-м Красногвардейском проезде, на Новинском, Смоленском, Зубовском бульварах, Калужской, Лубянской, Новой и Старой площадях, в Театральном и Китайгородском проездах. Для транспорта закроют Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, а также Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной и Тверской бульвары.



Также перекрытия и ограничения движения будут введены в связи с проведением фестиваля "Круг света".



"AK&M" от 19.09.2019