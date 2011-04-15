ГД приняла законопроект о налоговых льготах для пострадавших от ЧС и терактов

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 19 сентября, приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Об этом говорится в сообщении ГД.



Законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения доходов граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наём жилых помещений, если такая плата произведена в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма жилого помещения из бюджетных средств.



"AK&M" от 19.09.2019