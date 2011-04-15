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19/09/2019
16:15

ГД приняла закон об освобождении от НДС продажу и ввоз самолётов и авиадвигателей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о налоговом стимулировании развития гражданской авиации.

Как говорится в материалах ГД, с 1 января 2020 года от НДС будет освобождён также ввоз запасных частей и комплектующих изделий, предназначенных для строительства, ремонта и модернизации на территории РФ гражданских воздушных судов

Отменяется налог на добавленную стоимость (НДС) для ввозимых в страну гражданских самолётов и вертолётов, подлежащих регистрации в государственном реестре гражданских воздушных судов.

Кроме того, отменяется НДС для работ и услуг по строительству самолётов и при передаче судов в лизинг и для морских судов, которые регистрируются в российском международном реестре судов.

Нулевая ставка налога устанавливается также на ввоз авиационных двигателей и запчастей, которые используются для ремонта и модернизации гражданских самолётов.

Освобождение от НДС гражданских воздушных судов, зарегистрированных в госреестре иностранного государства, при условии представления в таможенный орган копии свидетельства о его регистрации в реестре в соответствии с международным договором РФ, применяется до 1 января 2023 года.


"AK&M" от 19.09.2019
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