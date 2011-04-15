ГД приняла закон об освобождении от НДС продажу и ввоз самолётов и авиадвигателей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о налоговом стимулировании развития гражданской авиации.



Как говорится в материалах ГД, с 1 января 2020 года от НДС будет освобождён также ввоз запасных частей и комплектующих изделий, предназначенных для строительства, ремонта и модернизации на территории РФ гражданских воздушных судов



Отменяется налог на добавленную стоимость (НДС) для ввозимых в страну гражданских самолётов и вертолётов, подлежащих регистрации в государственном реестре гражданских воздушных судов.



Кроме того, отменяется НДС для работ и услуг по строительству самолётов и при передаче судов в лизинг и для морских судов, которые регистрируются в российском международном реестре судов.



Нулевая ставка налога устанавливается также на ввоз авиационных двигателей и запчастей, которые используются для ремонта и модернизации гражданских самолётов.



Освобождение от НДС гражданских воздушных судов, зарегистрированных в госреестре иностранного государства, при условии представления в таможенный орган копии свидетельства о его регистрации в реестре в соответствии с международным договором РФ, применяется до 1 января 2023 года.





"AK&M" от 19.09.2019